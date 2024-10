Pogromca Battlefielda z demem. Delta Force robi mocne pierwsze wrażenie

Steam Next Fest to okazja do przetestowania wielu wersji demonstracyjnych nadchodzących gier. W tym sieciowej strzelaniny Delta Force - produkcji mającej utrzeć nosa serii Battlefield. Nie jest to zadanie szczególnie trudne, BF znajduje się bowiem w kompromitującym dołku, do którego EA wpędziło go flirtowaniem z trendami battle royale i hero shooter.