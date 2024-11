Nowy Office 2024 czy Office 2021 - który wybrać? Porównanie wersji dla użytkowników domowych i firm

W nowym Office 2024 wyeksportujesz prezentację jako plik wideo i wyślesz ją bezpośrednio odbiorcom. Podczas pokazów slajdów można też realizować transmisję Live. Funkcja Cameo pozwala na osadzenie transmisji na żywo bezpośrednio w prezentacji. Co więcej, do wideo da się zastosować te same obiekty, co do innego obiektu w prezentacji. Dużym ułatwieniem jest uzupełnienie prezentacji w czasie rzeczywistym o podpisy kodowane i napisy. To ukłon w stronę osób, które np. nie posługują się danym językiem. Najnowsze funkcje pozwalają na opracowanie jednej prezentacji, która będzie wyświetlana odbiorcom różnych narodowości bez żadnych barier językowych.