Jaką hulajnogę warto kupić na Black Weeks

Świetna cena i amortyzacja na szczęście nie sprawiają, że czegoś może nam tu zabraknąć. Jest system łatwego i wygodnego składania, jest obsługa z poziomu aplikacji, są koła o średnicy 10 cali, jest oświetlenie (m.in. światła hamowania), a także silnik o mocy 500 W i akumulator 15 Ah, zapewniający aż do 60 km zasięgu. Mimo obecności zawieszenia całość pozostaje też lekka jak na hulajnogę elektryczną (19,5 kg), więc bez większych problemów możemy ją złożyć i zabrać ze sobą np. do sklepu czy wnieść do biura albo do domu.