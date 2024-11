Huawei ma konkurenta... Żabki Nano. Byłem i widziałem przyszłość

Huawei eKitStor Xtreme 200 i 200E to seria dysków SSD w formacie M.2, zaprojektowanych z myślą o użytkownikach komputerów stacjonarnych i laptopów. Wykorzystują one interfejs PCIe 4.0 x4 i protokół NVMe 2.0, co przekłada się na bardzo wysoką wydajność. Dyski te osiągają prędkość odczytu do 7000 i 7400 MB/s i zapisu do 6500 MB/s, co - według Huawei - ma czynić je idealnym rozwiązaniem dla graczy, twórców treści i profesjonalistów. Huawei eKitStor Xtreme 200E obsługują również technologię Host Memory Buffer (HMB), która pozwala na wykorzystanie pamięci RAM komputera do przyspieszenia operacji na dysku.