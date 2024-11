DPD Pickup najbardziej dostępną siecią nadań i odbiorów paczek w kraju. Już 30 tys. lokalizacji w całej Polsce

Według badania „Barometru e-Shopper” 2023, niemal ¾ Polaków to e-konsumenci. Obrazuje to skalę popularności e-commerce w naszym kraju. Dziś większość z nas regularnie korzysta z usług kurierskich, czy to nadając przesyłki, czy odbierając je w dogodnym dla siebie miejscu. Ważne jest zaproponowanie klientom wyboru – dostawy na adres, do punktu lub automatu paczkowego. Stąd, uzupełniając tradycyjnie usługi kurierskie, sieć DPD Pickup została stworzona i jest rozwijana z myślą o wygodzie zarówno sprzedających, jak i konsumentów, przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania e-commerce oraz ułatwiając prowadzenie działalności handlowej online.