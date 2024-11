Legenda powraca w nowej odsłonie. Ten zegarek nawiązuje do hitu z dawnych lat

Do tego widzimy charakterystyczny napis "G-Shock" na dole, "Protection" na górze, ramka jest płaska, a na obudowie nie brakuje czerwonych, żółtych i niebieskich akcentów wokół ekranu (niebieskie napisy potwierdzające, że jest to sprzęt wodoszczelny, żółto-złote znaczki oraz charakterystyczna czerwona obwódka). Obudowa oczywiście została wykonana ze stali nierdzewnej i co ciekawe rozmiar koperty został nieco zwiększony z oryginalnego 41,6 mm do 42,3 mm.