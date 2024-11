Ataki cybernetyczne dotyczą każdego. Ciebie też

Rosnąca liczba cyberataków na urządzenia IoT to tylko po części efekt znacznego rozpowszechnienia tych rozwiązań. Są one jednak bardziej podatne na ataki ze względu na słabe środki bezpieczeństwa, jak brak np. zapór sieciowych, szyfrowania, sieci VPN czy brak aktualizacji oprogramowania. Efektem może być nieautoryzowany dostęp do urządzeń i poufnych danych, wykorzystywanie ich do ataków na sieci komputerowe, czy też kopania kryptowalut. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze urządzenia mobilne, w tym telefony, które zawierają ogromną ilość danych. Przestępca może przejąć kartę SIM telefonu, co da mu dostęp do mnóstwa poufnych informacji, takich jak informacje bankowe, konta kryptowalutowe, Google/Apple Pay.