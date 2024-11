Głosowa rewolucja z polskimi korzeniami: Alexa świętuje 10 urodziny!

W procesie powstawania systemu kluczową rolę odegrali polscy inżynierowie. Ważnym krokiem na drodze do sukcesu Alexy było przejęcie przez Amazon polskiej firmy IVONA Software, która już w latach 2000. rozwijała własnego asystenta głosowego. IVONA była rodzimym liderem w dziedzinie syntezy mowy, a jej technologie umożliwiały generowanie naturalnie brzmiących głosów.

Firma IVONA Software, założona w Gdyni, zaczynała jako niewielki startup. Jej głównym celem było tworzenie realistycznej syntezy mowy. Michał Kaszczuk i Łukasz Osowski – twórcy IVONY – 20 lat temu stworzyli firmę technologiczną, by rozwijać innowacyjne projekty związane z technologią text-to-speech. We wspomnieniach osób, które pamiętają początki tego przedsięwzięcia, jednogłośnie podkreślana jest bardzo dobra, niemal rodzinna atmosfera, panująca w zespole.

– Rodzinną atmosferę w firmie najlepiej dało się dostrzec podczas naszych wspólnych wyjazdów na kajaki czy firmowych ognisk. Wtedy najbardziej odczuwałem, że osoby wokół to nie tylko moi współpracownicy, ale także przyjaciele – wspomina w najnowszym odcinku podcastu ALEXA STAGE, Adam Nadolski, Principal Engineer, Amazon.