Te sztuczne rośliny wytwarzają energię elektryczną. I to nie ta najlepsza ich cecha

Co ciekawe sztuczne rośliny mają jeszcze jedną właściwość - bioelektryczność, co oznacza, że produkują także energię elektryczną. Chociaż generacja mocy około 140 mikrowatów jest - delikatnie mówiąć - mało imponująca, badacze podkreślają, że póki co jest to drugorzędna korzyść.