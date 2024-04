Te ogniwa słoneczne są 20 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Mogą wyczyniać cuda

Niewielka waga i elastyczność nowych ogniw fotowoltaicznych otwierają drzwi do wielu nowych zastosowań. Mogą być one integrowane z różnymi powierzchniami, nawet z ubraniami. To idealne rozwiązanie dla dronów, urządzeń elektronicznych noszonych na ciele i innych zastosowań, gdzie waga i elastyczność są kluczowe.