Odbieraj połączenia z zagranicy z wirtualnym numerem telefonu. Przewodnik krok po kroku

Powszechność internetu i rozwój technologii sprawia, że granice pomiędzy ludźmi stale zanikają lub przynajmniej są ograniczane. Jadąc do krajów Unii Europejskiej nie musimy się martwić o konieczność dokupienia karty SIM do internetu, z łatwością możemy dokonywać zakupów z innych kontynentów bez potrzeby znania języka czy fizycznego przebywania w nich, a także swoje usługi i produkty.



Jednak nadal małą-wielką barierę w przypadku korzystania z amerykańskich usług - lub oferowania własnych na amerykański rynek - może stanowić numer telefonu. Bo choć świat kręci się wokół internetu, to nie dla wszystkich - nadal istnieją osoby starej daty wolące zadzwonić niż napisać. A same numery polskie numery telefonu mogą nie być akceptowane przy np. procesie weryfikacji dwuetapowej. Co w takim przypadku? Tu swoje rozwiązanie oferuje Surfshark.