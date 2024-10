Kandydaci na najlepsze słuchawki tego roku. Bowers & Wilkins prezentuje Pi6 i Pi8

Z drugiej strony Bowers & Wilkins Pi6 to słuchawki tańsze, ale za to wcale nie znacznie gorsze. Brakuje co prawda wsparcia aptX Lossless i przetworników z włókna węglowego, do tego ANC jest nieco mniej zaawansowane. Zyskujemy za to dłuższy czas działania na jednym ładowaniu, a w przypadku modeli True Wireless jest to przecież bardzo istotne. Ponadto tańszy wariant korzysta z tych samych topowych rozwiązań co Pi8, wliczając w to sześć wbudowanych mikrofonów, wygodny w obsłudze panel pojemnościowy, etui z funkcją szybkiego ładowania oraz uniwersalny i elegancki design.Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 w kolorze Anthracite Black są już dostępne w salonach Top Hi-Fi & Video Design, jak i w dużych sieciach handlowych.