Test w pełni automatycznego ekspresu do kawy Siemens EQ500 TQ518RX3

Jeśli miałeś już wcześniej do czynienia z ekspresami automatycznymi Siemens, to w modelu EQ500 pewnie zaskoczy Cię nietypowe rozlokowanie pojemników na wodę i ziarna. „Nietypowe” absolutnie nie znaczy gorsze! Pojemnik na wodę umieszczony jest z tyłu ekspresu i wyjmowany do góry. Ma cylindryczny kształt i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, dzięki czemu korzystanie z niego jest bardzo wygodne. Pojemnik na ziarna (mieszczący aż 270 g kawy) znajduje się natomiast na szczycie po prawej stronie ekspresu. Co ważne, zamyka się i otwiera bardzo łatwo – uszczelka nie przeszkadza w domknięciu go i nie zasysa się przy otwieraniu. Typowo ulokowany jest natomiast pojemnik na mleko, który można wygodnie wpiąć, a następnie wypiąć i schować do lodówki.