Strrrasznie dobra promocja na gry z okazji Halloween. Zgarnij pudełko z dużym rabatem

Produkcja objęta promocją to remake przełomowej gry z 2005 roku, stanowiącej nowy punkt odniesienia dla całego gatunku survival horroru. Gdyby nie wizjonerskie RE4, tytuły takie jak Dead Space czy The Evil Within zapewne nigdy by nie powstały. Producenci nowej wersji remake nie tylko oddali należyty hołd klasykowi sprzed lat, ale stworzyli rewelacyjną grę, od której trudno się oderwać. Świetna jest zwłaszcza mechanika walki, dzięki której każde starcie z zombie staje się niepowtarzalne.