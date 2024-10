Pancerny smartfon z dużą baterią i eleganckim designem? Mam dobrą wiadomość - nie musisz kupować trzech urządzeń, a jedno z nich możesz wygrać w konkursie.

Oukitel WP35, choć stworzony do pracy w trudnych warunkach, nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o fotografię. Główny aparat ma aż 64 Mpix, a towarzyszy mu aparat 8 Mpix, który potrafi rejestrować obraz nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Zestaw zamyka aparat 2 Mpix do zdjęć makro, co jest rzadkością w tym segmencie smartfonów. Ale to nie wszystko – Oukitel WP35 potrafi robić zdjęcia z użyciem noktowizji, co pozwala uchwycić to, co niewidoczne dla oka. Z przodu znajduje się aparat 32 Mpix, co z pewnością docenią miłośnicy selfie na szczytach gór.