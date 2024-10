Jest mocna promocja w Orange. Dają abonament za darmo nawet przez cały rok

To czy promocja wam wyjdzie na plus, możecie sprawdzić, wybierając interesujący was pakiet, autoryzując swój numer i przechodząc do procesu zamawiania. Tam wyświetli wam się liczba gratisowych miesięcy po przeniesieniu numeru. Ja korzystam ze subskrypcji, która nie zapewnia dostępu do 12-miesięcznego abonamentu w gratisie. Warto mieć to na uwadze.