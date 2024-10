Laptopy DELL od 1679 zł. Rusza wielka wyprzedaż

Albo dobry i wydajny laptop, albo obie nerki za żołądkiem. Wysokie ceny mobilnych urządzeń sprawiają, że zakup nowego laptopa to wydatek ponad siły wielu użytkowników. Taki sprzęt często jest jednak niezbędny. Potrzebuje go np. latorośl jadąca na studia albo członek rodziny na home office. Zdarza się też, że… co tu owijać w bawełnę, nachodzi człowieka ochota na Baldur’s Gate 3 albo meczyk w EA Sports FC. Zwłaszcza teraz, jesiennymi i zimowymi wieczorami.