Pokaż, co jest dla ciebie kluczowe w smartfonie, a powiemy ci kim jesteś - quiz

Turyści od czasu do czasu zaglądają także do świata technologii. Robią to wtedy, kiedy zepsuje się im pralka, muszą wymienić telefon albo zastanawiają się co to za OLED pojawia się w telewizorach. Turystów nie interesują benchmarki ani specyfikacje. Chcą po prostu wiedzieć, co powinni nabyć, aby wrócić do rzeczy dla nich istotnych - przyjemności, kariery, rodziny. Pionier, rekordzista, nawet linoskoczek - wszystkich ich fascynuje technologia. Chłoną ją z przyjemnością. Dla turysty technologia jest tylko środkiem do celu, nie pasją samą w sobie.