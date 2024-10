Idziesz na studia i nie wiesz jakiego laptopa wybrać. Znam to, więc przychodzę z pomocą

W cenie do 2500 zł w sklepie Media Expert dostępny jest także laptop Dell Inspiron 3520, który kosztuje 2399 zł. To sprzęt, który pod wieloma względami przypomina wyżej przedstawionego Acera. Co otrzymujemy za dopłatą? Przede wszystkim trochę wyższą wydajność – mamy tu procesor Intel Core i5-1235U, wsparty 16 GB RAM. Co ciekawe, w tej kwocie producent zapewnia ekran o wyższej częstotliwości odświeżania.