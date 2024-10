Twój iPhone i iPad niedługo zada ci ważne pytanie. To nakaz UE

Jeszcze w tym roku Apple udostępni aktualizację 18.2 dla urządzeń iPad i iPhone. Będzie to całkiem istotna aktualizacja z wielu różnych względów, ale użytkownicy z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej będą potraktowani w sposób szczególny. Apple, w myśl europejskiego prawa, jest zobowiązany do zaprezentowania swoim klientom innych aplikacji do przeglądania Internetu niż tylko ta wbudowana w jego urządzenia.