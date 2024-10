Google Chrome z super zmianą. Jedna przeglądarka, by rządzić wszystkimi hasłami

Już wcześniej w ustawieniach konta Google można było zaznaczyć inną aplikację jako preferowaną do autouzupełniania, tyle że powodowało to pewne problemy i po prostu było niestabilne (wymagało to trybu zgodności) - twórcy w komunikacie podkreślają, że mogło to powodować duplikujące się sugestie od menedżera haseł Google i zewnętrznego menedżera haseł. Natomiast dzięki zmianie, która trafi do przeglądarki oznaczonej numerem 131 (aktualizacja jest zaplanowana na środek listopada), Chrome na Androidzie pozwoli zewnętrznym usługom na automatyczne wypełnianie danych.