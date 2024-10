Strona czyta się sama, a ty robisz coś innego. Do Google Chrome wlatuje świetna zmiana

Jeśli chodzi o samą funkcję Odsłuchaj tę stronę, to pozwala ona też na sterowanie prędkością odtwarzania – od 0,5 aż po 4.0x, zmiany głosów – w j. polskim do dyspozycji jest ich pięć – dwa męskie i trzy kobiece. Rozwiązanie też automatycznie zaznacza czytany fragment tekstu oraz przesuwa stronę, jeśli jesteśmy na tym samym ekranie. Jeśli u siebie nie macie tego ulepszenia, to będziecie musieli zaktualizować Google Chrome do najnowszej wersji.