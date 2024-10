Huawei podjął ważną współpracę. Chodzi o zegarki i twoje zdrowie

Inteligentne zegarki, czy jak kto woli smartwatche, to dzisiaj już nie tylko sprzęty do wyświetlania godziny i sterowania muzyką. To też potężne narzędzia, które dostarczają nam dodatkowych informacji o zdrowiu – oferują pomiary tętna, snu, EKG, pomiar stresu, są nawet modele, które sprawdzają tętnicze ciśnienie krwi (np. nowy Huawei Watch D2). Te dane mogą być niezwykle cenne w rękach personelu medycznego, a nie tylko jako coś do naszego wglądu.