Nagranie pokazuje, co się stanie, gdy samolot wpadnie w huragan. Nie chciałbyś tego przeżyć

WP-3D Orion trafiły do służby w połowie lat 70. XX wieku co oznacza, że pełnią służbę meteorologiczną już pod pół wieku. W tym czasie przeszły oczywiście modernizację - ostatnio w 2017 r. Prace obejmowały nowe skrzydła i silniki oraz ulepszone radary i awionikę. NOAA przewiduje, że zmiany te pozwolą samolotom latać do lat 2032–2037.