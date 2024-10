Chrome zjada twój RAM? Google w końcu to naprawia

Wygląda na to, że Google w końcu wzięło sobie do serca narzekania użytkowników i postanowiło ujarzmić apetyt Chrome'a na zasoby. Nowe funkcje kontroli wydajności, a zwłaszcza ulepszony Memory Saver, to krok w dobrym kierunku. Możliwość wyboru trybu oszczędzania pamięci i automatyczne wykrywanie problemów z wydajnością to funkcje, na które czekaliśmy.