Możesz zgarnąć bon na Allegro za doładowanie Orange w aplikacji PKO. Czego nie rozumiesz?

Akcja wystartowała 10 października i będzie trwała aż do 10 listopada 2024 lub do wyczerpania puli promocyjnych kodów. Pierwsze 3500 osób, które spełnią warunki, mogą liczyć na kupon do wykorzystania na Allegro. Czasu jest zatem całkiem sporo, natomiast warto mieć z tyłu głowy, że pula może skończyć się wcześniej. Jeśli i tak musicie zasilić konto Orange, to warto. Kupon 20 zł to zawsze coś. Regulamin promocji znajdziecie pod tym linkiem.