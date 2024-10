Oprócz jednostki centralnej, do której przytwierdzone są rura i kabel zasilający, w pudełku z urządzeniem znajdziemy trzy końcówki. Dwie z nich z serii Touch Stain służą do usuwania plam o różnej wielkości (ich rozmiary to 7 i 12 cm). Do mamy też uniwersalną końcówka do czyszczenia różnych powierzchni, która usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z fug, płytek oraz nawet tenisówek. W zestawie mamy też akcesorium o nazwie HydroRinse do czyszczenia węża.