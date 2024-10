Bez skrupułów burzą zabytkowe budynki. Tak w Polsce niszczy się historyczne dziedzictwo

Może to reakcja na to, że miasta coraz częściej się do siebie upodabniają? Te same szyldy, te same sieci, te same sklepy, te same automaty paczkowe zalewające chodniki, kurierzy z tymi samymi plecakami dostarczającymi jedzenie, te same hulajnogi blokujące drogę, te same osiedla z nowymi „apartamentowcami”. Przepraszam, już nie osiedla – dystrykty. Właśnie z takim określeniem spotkałem się na jednej z deweloperskich reklam.