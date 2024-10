Antysmartfonowa histeria na przejściach trwa. Absurdalny pomysł posła nie wziął się znikąd

To naprawdę absurdalny pomysł. Aż kusi, by iść dalej, bo przecież wystawiona ręka jak do odpowiedzi to też może być za mało. Moim zdaniem pieszy powinien listownie poinformować wszystkich kierowców w okolicy 30 km, że tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie, zjawi się przy pasach. W związku z tym serdecznie prosi, zdając sobie sprawę ze śmieszności swojej propozycji, o delikatne zwolnienie tak, aby w tym czasie mógł przekroczyć drogę i nie zostać przy tym poszkodowanym.