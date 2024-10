Przerażające. Twoje DNA może zostać sprzedane jak twój numer telefonu

23andMe to amerykańska firma z branży biotechnologii i genetycznej genealogii, która najbardziej znana jest z oferowania komercyjnej usługi bezpośrednich testów DNA. Klienci poprzez internet zamawiają zestaw do testów, który dostarczany jest do ich domów. Następnie samodzielnie pobierają próbkę śliny do testów, która odsyłana jest do laboratorium 23andMe. Po okresie oczekiwania wynoszącym od 4 do 6 tygodni klienci mogą sprawdzić strukturę swojego pochodzenia, drzewo genealogiczne, haplogrupę matki i ojca, czy pochodzenie neandertalskie.