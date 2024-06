Zakaz wstępu dla robotów. W Windowsie będziesz mógł blokować AI

Moduł ochrony prywatności przed GenAI ma być dostępny jako jedna z kategorii Prywatność i zabezpieczenia w aplikacji Ustawienia. W obecnym formalnie prototypowym kształcie pozwala na wyłączenie dostępu do generatywnej SI, wyłączenie dostępu do niej użytkownikom pozbawionym praw administratora i wreszcie pozwala na nadawanie uprawnień dostępu w zależności od aplikacji. Innymi słowy, ostrożny użytkownik, który nie chce całkowicie rezygnować z GenAI, może udzielić praw dostępu tylko do tych aplikacji, w których ta może być przydatna. Dodatkowo, panel pozwala na przejrzenie dzienników aktywności z ostatnich 7 dni.