10 technologicznych gadżetów reklamowych na 2025 rok

Rynek gadżetów reklamowych jest silnie powiązany z trendami. Dla współczesnych konsumentów duże znaczenie mają takie aspekty jak zrównoważony rozwój, personalizacja czy interaktywność. Chcąc podkreślić zaangażowanie marki w ochronę środowiska naturalnego, można postawić na gadżety technologiczne wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Z kolei do interaktywnych gadżetów reklamowych można zaliczyć głośniki reagujące na komendy głosowe czy inteligentne długopisy do cyfryzacji notatek. A co z personalizacją? W przypadku gadżetów technologicznych może to być zmiana interfejsu czy zbieranie i analiza danych osobistych (co jest wykorzystywane np. w opaskach monitorujących aktywność).