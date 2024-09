Twoja matka wie, że streamujesz. Nowa funkcja zawitała do YouTube'a

Jeżeli twoje dziecko wybrało drogę do zostania twórcą internetowym, to nie załamuj rąk, tylko mu pomóż i sprawdzaj co wrzuca do sieci, bo czasem pokusa jest zbyt silna i do internetu trafiają materiały, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Sprawdzaj o czym mówi udzielaj mu porad i wspieraj. Masz tyle narzędzi, że to niedopuszczalne, żeby zostawić je same.