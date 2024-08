YouTube zastawił na mnie sidła nostalgii. Zrobię wszystko, by nie zdziadzieć

Jeśli już sprawdzam coś nowego to najczęściej są to płyty artystów, których znam. Dziś np. przesłuchałem świeży album Fontaines D.C. Bojowy, żądający rewolucji artystycznej Adam sprzed paru lat wzgardziłby tym coraz bardziej popularnym zespołem. W moich pierwszych wrażeniach uznałem, że „Romance” to płyta dla ludzi, którzy nie słuchają muzyki. Czyli, niestety, coraz bardziej dla mnie. Gdzieś wybrzmiewają tu echa znanych i lubianych rzeczy, wszystko to tworzy przyjemny, ale mało odkrywczy miks. Nie ma się czym zachwycać, ale wpada w ucho, więc coś czuję, że będę to tego krążka wracał.