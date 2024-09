Jak zdobyć Xiaomi Robot Vacuum S20, nie wydając na niego nawet złotówki

Citi oferuje nowiutki model autonomicznego odkurzacza. Wiele osób skorzystało z lipcowej promocji z niemal identycznym urządzeniem sprzątającym, więc bank zdecydował się na uruchomienie 2. edycji. W tej akcji nagrodą główną jest biały Xiomi Robot Vacuum S20. Sprzęt jest mały, inteligentny i wydajny, sprawnie manewruje. Na jednym ładowaniu może pracować nawet 120 minut. Jest on wyposażony w laserowy czujnik odległości, ma opcję automatycznego powrotu do bazy i ładowania, programator pracy oraz wysoką moc ssania. Do tego ma pojemny śmietnik 2w1 ze zbiornikiem na wodę. Urządzenie jest ciche - poziom hałasu to 65 dB – i łatwe do przechowywania.