W Japonii nawet po grubej podwyżce konsola kosztuje mniej niż u nas. Co jest nie tak z Polską?

Idźmy dalej - Amazing u Apple to coś, co wymyka się rozumowi. Ostatnio napisałem tekst o tym, że w końcu MacBooki dostaną więcej RAM w podstawie, bo dopłata 1200 zł do większej liczby pamięci jest skandalem, to dowiedziałem się, że się nie znam, bo do 200 dol. (tyle życzy sobie Apple w USA) należy doliczyć VAT i wtedy wychodzi, że Apple robi nam prezent. Sprawdziłem - nie robi, bo nawet jak go doliczę, to mamy marżę na kursie w okolicach 300 zł. Powiecie, ale przecież iPhone tanieje w oczach. A i owszem, ale w sklepie Apple nadal trzyma ceny z dnia premiery, żeby było taniej musimy kupić go u innych dostawców. Co roku sprawdzamy, ile na nowego iPhone'a musi pracować mieszkaniec danego kraju i niestety zawsze okazuje się, że Polak ma przechlapane.