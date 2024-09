Festiwal nowości Razera to raptem dwa ciekawe produkty. Ale za to jakie

Razer to jedna z moich ulubionych firm produkujących akcesoria dla graczy. Zazwyczaj od tego typu produktów stronię - gram głównie na konsoli, a od gamingowych sprzętów odstrasza mnie ich estetyka. Razer to jeden z niewielu wyjątków. Po pierwsze, niektóre sprzęty podobają mi się mimo ewidentnego gamingowego sznytu. Przede wszystkim jednak po drugie: to najczęściej są bardzo udane produkty, część z nich polecam wręcz do profesjonalnych zastosowań, a nie tylko do gier.