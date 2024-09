Tani monitor (nie tylko) do gier. Cooler Master GM2711S zaskakuje obrazem - recenzja

Producent uśmiecha się przy tym modelu do fanów CS2 i Valoranta, ale Cooler Master GM2711S to także niezły monitor do konsol. Dzięki dwóm portom HDMI 2.0 można do niego podłączyć PlayStation i Xboksa, zostawiając gniazdo DisplayPort 1.4 do grania na PC. Mając jedną konsolę, wolny HDMI aż się prosi o montaż jakiegoś dongla Smart TV, np. Fire TV Stack. Monitor nie oferuje bowiem żadnych funkcji tego typu, a dobrze byłoby wykorzystać jego solidne odwzorowanie barw.