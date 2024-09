To jest robot, którego szukałeś. Mova E30 Ultra - test

Czy to rozwiązanie ma jakieś wady? Właściwie to jedną - otóż: to trwa. O ile takie zwykłe odkurzanie to jest około 1 minuta na metr kwadratowy, odkurzanie ze zmywaniem to 2 minuty na taką samą powierzchnię, o tyle jeśli tak super rozdzielimy zmywanie od odkurzania i jeszcze zlecimy zmywanie w najwyższym trybie, to już powoli zbliżamy się do 3 minut na metr kwadratowy i to w dość prostych pomieszczeniach.