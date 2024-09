Jaki uchwyt na telefon do samochodu w 2024 - przewodnik po rodzajach oraz typach uchwytów

Poza stabilnością mocowania, uchwyty do deski rozdzielczej są lubiane ze względu na dużą elastyczność. To kierowca decyduje, gdzie umieścić taki gadżet, mając do dyspozycji sporą przestrzeń w pojeździe. Świetnym dodatkiem do takiego uchwytu jest regulowane ramię z przykręcanymi stawami, pozwalające dokładnie dopasować ułożenie telefonu do preferencji kierowcy. Część uchwytów do deski rozdzielczej, jak ten ze zdjęcia, korzysta z mechanizmu blokady smartfonu, przez co mamy pewność, że osadzony telefon nie wypadnie podczas wstrząsu lub regulacji ramienia.