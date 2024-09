X staje się nielegalny w Brazylii, Musk ciska wyzwiskami. Wojna o wolność słowa?

Elon Musk już przed wieloma miesiącami dążył do bieżącej sytuacji. Przez długie tygodnie publicznie wyzywał sędziego sądu najwyższego Alexandre’a de Moraesa (to ten sam sędzia, który wydał dziś decyzję) za to, że ten rozpoczął śledztwo przeciwko firmie X. To motywowane było reaktywacją kont na X powiązanych z poplecznikami Jaira Bolsonaro, byłego skrajnie prawicowego prezydenta kraju, który nie chciał oddać władzy po przegranych w 2022 r. wyborach.