Grałem na Acer Nitro Blaze 7. Ten handheld ma podbić rynek ceną

Spóźniony na imprezę, Acer w końcu zaprezentował własny handheld do gier z Windows 11. Firma próbuje sił w niełatwym segmencie, gdzie okopał się Steam Deck, Lenovo Legion Go oraz ASUS ROG Ally. By wyszarpać kawałek tortu, Acer Nitro Blaze 7 ma oferować bardzo korzystny stosunek ceny do możliwości. Tyle, że… Acer wciąż nie podał sugerowanej ceny nadchodzącego urządzenia.