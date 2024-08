Tania ładowarka indukcyjna za 22 zł z Action. Nie spaliła domu

Każdy z nas zna to uczucie frustracji, gdy po raz kolejny musimy przeszukać torbę czy szuflady w poszukiwaniu zaginionego kabla do ładowania. A może twoje biurko przypomina labirynt splątanych przewodów? Rozwiązaniem może być ładowarka bezprzewodowa, ale te markowe często kosztują krocie. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy tania ładowarka indukcyjna Re-load 15 W z Action może być praktyczną alternatywą. Czy to oznacza, że jest do kitu? A może to ukryty skarb?