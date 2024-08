Sprawdziłem Mochimat - automat mochi od Quebonafide. Automatoza w Polsce to inny poziom

Pierwsze tego typu maszyny zostały uruchomione już parę miesięcy temu. Początkowo wyłącznie w Warszawie, natomiast w ubiegłym tygodniu marka poinformowała, że uruchomiła automaty serwujące mochi także w byłej stolicy Polski - Krakowie, co przypadkiem wyświetliło mi się na Instagramie. Podczas ostatniej wizyty w mieście Kraka sprawdziłem, co to cacko potrafi. To coś więcej niż automat spożywczy.