InPost zrobi nowe automaty. Zamiast paczki, będziesz wrzucał butelki

Sieć sklepów informuje, że oddając opakowania będziemy mogli liczyć na zwrot kaucji w postaci e-bonu, który zrealizujemy na zakupach w sklepie. Na jaki zwrot możemy liczyć? W przypadku gdy oddamy szklaną butelkę do automatu. to uzyskamy bon na 50 groszy, z kolei za butelkę PET o pojemności do 3 l lub aluminiową puszkę o pojemności do 1 l możemy liczyć na 5 groszy.