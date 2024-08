Polskie państwo działa tylko we wtorki i czwartki między godziną 10 a 12. Oto dowód

Gdy oni wysyłają sobie listy polecone, my wprowadzamy powszechny system e-doręczeń. Nie doszliśmy jeszcze do poziomu Estonii, ale bardzo szybko się do niej zbliżamy. To zasługa tego, że poszczególne ekipy rządzące nie psują na tym polu, tylko konsekwentnie idą do przodu. Jednak nadal są w Polsce obszary informatyzacji, które sprawiają, że włos jeży się na głowie. Moi drodzy, przed wami Centrum Wsparcia Krajowego Rejestru Sądowego i problem zbyt dużych załączników.