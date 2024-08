Na polski rynek wchodzi nowa gwiazda. MOVA zapowiada się intrygująco

Sama nazwa pochodzi od połączenia dwóch słów “move” - ruch oraz "mōna" (księżyc w staroangielskim), a hasło marki to “Move on, ventures await” - ruszaj dalej, przygody czekają. A co się za tym kryje? Estetyczny design, nowoczesne technologie i zrozumienie potrzeb klientów. MOVA do tej pory nie była zbyt znana w Polsce, chociaż ludzie interesujący się technologią słyszeli o graczu, który buduje silną pozycję w Ameryce Południowej, Azji, Bliskim Wschodzie, a teraz przyszedł czas na Europę, w tym Polskę. Marka należy do dobrze znanego Dreame Technology, więc mówimy tutaj o jednym z najlepszych producentów sprzętów do podnoszenia komfortu życia, bo tak określam wszystkie technologie, które mają na celu sprawić, że sprzątanie będzie przyjemne i jak najmniej angażujące.