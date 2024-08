Symbolem odchodzącego lata są dla mnie kormorany. Niestety nie dlatego, że zwykłem obserwować moment, w którym odlatują. To sprawka dwóch panów: Piotra Szczepanika i Andrzeja Zauchy. Pierwszy nagrał i wypromował „Goniąc kormorany”, ale to wersja drugiego wzrusza mnie i zachwyca za każdym razem bardziej. Ciepły, ale zarazem smutny głos Zauchy idealnie pasuje do nostalgicznej pieśni żegnającej lato. I choć kryje się w niej nadzieja, to mimo wszystko dominuje trudny do opisania, ale doskonale rozumiany żal.