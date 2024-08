Oto nowy Garmin Fenix 8. Wybór będzie jeszcze trudniejszy

Zasadnicza różnica między Fenixem 8 AMOLED a Solar? Oczywiście wyświetlacz, a co za tym idzie - czas pracy na jednym ładowaniu. W Solarze mamy do czynienia z panelem MIP o rozdzielczości 260x260 pikseli (47) albo 280x280 pikseli (51) oraz oczywiście opcją ładowania światłem słonecznym. I o ile AMOLED (47) może w trybie smartzegarka z zawsze włączonym ekranem przetrwać bez ładowarki ok. 7 dni, tak Solar (47) będzie pełnił te same funkcje przez maksymalnie... 28 dni.