Nie wiesz co to za piosenka? Google mówi: to narysuj kółeczko

Po aktywacji funkcji Circle to Search użytkownicy mogą zaznaczyć interesujący ich fragment ekranu, rysując wokół niego koło, podświetlając, bazgrając lub stukając. Wyniki wyszukiwania pojawiają się na dole ekranu, a użytkownicy mogą przewijać je w górę, aby zobaczyć więcej opcji. Jeśli chcą, mogą również dostosować swoje zapytanie, dodając tekst w pasku wyszukiwania. A już niebawem pojawi się ikonka z nutką, która oferuje dokładnie tę samą funkcjonalność, co rzeczona ikonka w aplikacji Google. To to samo - tyle że szybciej i łatwiej. Choć jeszcze nie wiemy, kiedy konkretnie aktualizacja trafi do zwykłych użytkowników.